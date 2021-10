EX ROSSAZZURRI – Bruno: “Addio al calcio giocato dopo oltre 200 gol fra i professionisti”

Due gol siglati nella sua esperienza catanese in cui ha totalizzato 16 presenze in Serie B nel 2004, prima di essere ceduto alla riapertura del calciomercato. Troppo poco per uno come Salvatore Bruno, abituato ad entrare spesse volte in carriera nel tabellino dei marcatori un pò in tutte le categorie, soprattutto nel campionato cadetto. Da qualche giorno, all’età di 41 anni, ha deciso di smettere con il calcio giocato. Ne ha parlato ai microfoni di sportpiacenza.it: “Sono sceso in campo e mi sono nuovamente infortunato, ho capito che non ha più senso proseguire in questo modo, troppi stop fisici non mi permettono di rendere come vorrei. Purtroppo l’anno di inattività si è fatto sentire e io non sono uno a cui piace svernare. Dopo aver annunciato la mia decisione sono salito in auto e ho ripensato alla mia carriera: il momento più intenso è stato sicuramente l’esordio in Serie A con il Napoli, la mia città e la mia squadra del cuore. C’erano 60mila persone sugli spalti, io titolare in Napoli-Brescia con Collina ad arbitrare. A ripensarci mi emoziono ancora adesso. Ho avuto la fortuna di esultare tantissime volte, considerati gli oltre 200 gol fra i professionisti”.

