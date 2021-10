SERIE C – D’Antoni (all. Monterosi): “Abbiamo tenuto testa anche al Catania ma continuiamo a perdere…”

Terzo ko consecutivo per il Monterosi Tuscia. Non un buon momento attraversato dalla squadra laziale. Ne parla l’allenatore David D’Antoni, a conclusione della partita persa per 2-0 a Monopoli: “Non è stata fatta una brutta partita. La squadra ha tenuto testa al Monopoli, come ha tenuto testa al Picerno e al Catania, però abbiamo perso e quando perdi c’è sempre un motivo. Se si perde dobbiamo sicuramente farci un esame di coscienza e cambiare registro perchè questo è un campionato che non ti concede errori e dobbiamo essere più bravi, cercando di limitare ogni aspetto che ci possa penalizzare. Sotto l’aspetto nervoso, di intensità e e dell’attenzione dobbiamo fare di più, non basta essere all’altezza sul piano tecnico-tattico. Subiamo pochi tiri in porta ma continuiamo a prendere gol. Abbiamo dei buoni giocatori, avevamo fatto sei risultati utli consecutivi in precedenza e bisogna farsi ritrovare quella voglia lì, altrimenti è dura”.

