SERIE C: settima giornata, ecco le partite in programma. Derby pugliesi d’alta classifica, siciliane tutte in trasferta

Domenica, lunedì e martedì squadre del girone C di Serie C in campo per la settima giornata, che si apre con uno scontro diretto in chiave salvezza tra Vibonese e Potenza. Atteso derby di Puglia a Bari con la prima e seconda della classe a confronto. Esame Campobasso per la Paganese che ha cambiato marcia da quando siede in panchina Grassadonia. Trasferta difficile per l’ACR Messina impegnato a Foggia. L’Avellino punta a conseguire la seconda vittoria in campionato a Viterbo, rendendo visita al Monterosi Tuscia.

Turris a caccia di conferme al cospetto del Latina. Altro derby pugliese d’alta classifica che promette scintille a Francavilla Fontana, dove la Virtus ospiterà il Taranto. Il Catania necessita di risollevarsi ma non sarà una passeggiata a Picerno, con i lucani che giocheranno la prima gara professionistica nel loro stadio. Juve Stabia-Palermo è un’altra delle sfide più interessanti del raggruppamento meridionale. Il Catanzaro affetto da pareggite torna al “Ceravolo” con l’unico obiettivo di vincere contro la Fidelis Andria.

03.10. 14:30 Vibonese – Potenza

03.10. 17:30 Bari – Monopoli

03.10. 17:30 Campobasso – Paganese

03.10. 17:30 Foggia – ACR Messina

03.10. 17:30 Monterosi Tuscia – Avellino

03.10. 17:30 Turris – Latina

03.10. 17:30 Virtus Francavilla – Taranto

04.10. 15:00 Picerno – Catania

04.10. 21:00 Juve Stabia – Palermo

05.10. 15:30 Catanzaro – Fidelis Andria

