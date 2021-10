SITUAZIONE DISCIPLINARE: a Viterbo senza Calapai e Rosaia, un diffidato e due a rischio diffida

In vista del confronto esterno con il Monterosi Tuscia, si registrano due squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai danni del Catania. Rosaia era diffidato e, pertanto, l’ammonizione riportata nella gara con l’Avellino gli costerà un turno di stop. Espulso per somma di ammonizioni, invece, Calapai: anche in questo caso una giornata di squalifica. Claiton ha rimediato il secondo cartellino giallo di questo campionato. Prima ammonizione per Zanchi. Pinto (infortunato) resta a quota tre gialli insieme con l’argentino Monteagudo: entreranno in regime di diffida al prossimo giallo. Diffidato, infine, Biondi.

