STATISTICHE: Catania con il quarto migliore attacco del girone ma la difesa…

Salgono a 11 le reti siglate dal Catania in questo campionato quando sono trascorse 8 giornate. Numeri interessanti che rappresentano il quarto miglior dato del girone C di Serie C. Meglio dei rossazzurri in termini realizzativi hanno fatto solamente Foggia (12), Turris e Bari (entrambe a quota 16). Se in zona gol la formazione di mister Francesco Baldini si fa apprezzare in modo particolare, dietro arriva la certificazione delle enormi difficoltà incontrate dalla squadra attraverso le ben 13 realizzazioni al passivo. In questo caso la Fidelis Andria (14 gol al passivo) ha dimostrato di fare peggio del Catania, con cui peraltro ha perso 2-0 al “Massimino” venendo castigata dalla doppietta di Leon Sipos. Problemi ancora più evidenti per la retroguardia dell’ACR Messina, fresco di esonero del tecnico Sullo sostituito da Ezio Capuano, con un totale di 17 reti subite. Etnei, dunque, aventi la terza peggiore difesa del torneo, statistiche alla mano. Segno che Ercolani e compagni dovranno fare decisamente meglio nei prossimi appuntamenti.

