IL GUSTO DEI TRE PUNTI: ritorno alla vittoria, adesso serve continuità

A Picerno il Catania ha ritrovato il gusto dei tre punti in una gara condotta con maturità e autorevolezza. Ci ha pensato il solito Moro (alla quarta segnatura in rossazzurro) a dare l’auspicata boccata d’ossigeno ad una squadra reduce da un periodo negativo in termini di gioco e risultati (un punto racimolato nelle ultime quattro gare). Il giovane attaccante patavino ha trasformato un penalty con freddezza e carisma da veterano nel momento clou della partita, permettendo alla compagine etnea di cogliere la prima vittoria esterna in questo campionato.

Il risultato finale è stato frutto di una prova collettiva pragmatica ed essenziale nello sviluppo delle trame di gioco. «Meno propositivi ma più attenti e concentrati» come ha evidenziato a fine gara mister Luciano Mularoni, allenatore in seconda chiamato a dirigere le operazioni dalla panchina in assenza dello squalificato Baldini. Nel piccolo stadio di Picerno è andata in scena una sfida combattuta e agonisticamente accesa tra due squadre ordinate sul piano tattico, sbloccata dai rossazzurri soltanto a dieci minuti dal fischio finale.

Tra le fila etnee si segnala ancora l’ottima prova di Luca Moro, giovane centravanti in prestito dal Padova autore di quattro reti in questo scorcio iniziale di campionato. Con ritrovate motivazioni la formazione allenata da Baldini adesso si incammina al match interno con la Juve Stabia in programma domenica prossima al “Massimino”. L’obiettivo è dare continuità al risultato di Picerno in modo da scalare posizioni in classifica e oliare meglio i meccanismi di squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***