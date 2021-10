ULTRAS TERAMO: “Catania, la forza è nella tua gente!”

Solidarietà ultras da tutte le parti per Catania. Le immagini dell’alluvione che ha messo in ginocchio la città hanno colpito i tifosi di tutta Italia, senza fare alcuna distinzione tra tifoserie sportivamente rivali e non. Anche la Teramo ultras rivolge un pensiero all’indirizzo dei catanesi.

I supporter biancorossi lo fanno esponendo uno striscione in cui si legge “La forza di una città è nella sua gente! Catania, tieni duro!”. Un invito chiaro al popolo catanese a non mollare, con messaggi di vicinanza e sostegno che fanno senz’altro piacere. Auspicando che giungano al più presto aiuti necessari ed in misura adeguata da parte dello Stato.

