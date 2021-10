VERSO PICERNO-CATANIA: attacco, Baldini punta sul rientrante Piccolo

Ancora assenti Ceccarelli e Bianco, in compenso mister Baldini ritrova Piccolo. Reduce dalla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo in occasione della gara pareggiata dal Catania col Catanzaro al “Ceravolo”, Piccolo sarà con ogni probabilità collocato sulla corsia offensiva destra lunedì a Picerno, con Moro al centro dell’attacco (il ballottaggio con Sipos dovrebbe essere vinto ancora una volta dalla punta di proprietà del Padova) e Russotto a sinistra, ma c’è anche la soluzione Biondi esterno d’attacco da non scartare. Per il resto salterà l’incontro lo squalificato Russini, essendo stato espulso giovedì contro la Turris.

