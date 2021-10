VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: defezioni importanti in casa biancazzurra

Assenze che pesano tra le fila della Virtus Francavilla, quando si avvicina il match col Catania valevole per la nona giornata ed in programma domenica allo stadio “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana. Non ci sarà il forte difensore Caporale, causa squalifica rimediata a seguito dell’espulsione di Avellino. Non saranno sicuramente della partita i centrocampisti Franco e Toscano, così come gli attaccanti Puntoriere e Maiorino (nella foto, ndr). Giocatori importanti nell’economia del gioco francavillese, soprattutto il talentuoso Maiorino che, in passato, fu vicino proprio al trasferimento al Catania quando faceva parte della rosa del Livorno venendo espressamente richiesto da mister Sottil, che non venne accontentato dall’allora dirigenza rossazzurra come per altri calciatori. Al suo posto giocherà Mastropietro, oppure verrà schierato il duo composto da Perez e Ventola, nipote d’arte.

