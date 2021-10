VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: Pinto sicuro assente, Zanchi o Ropolo al suo posto?

Con l’infortunio rimediato al 37’ del primo tempo durante la sfida con la Juve Stabia, Giovanni Pinto sarà certamente indisponibile per le prossime giornate. In attesa di capire l’entità dello stop ed i possibili tempi di recupero, il Catania dovrà fronteggiare l’assenza dell’atleta pugliese puntando su altri due interpreti: Andrea Zanchi e Paolo Ropolo.

Il mancino romano in questa stagione ha totalizzato cinque presenze, giocando da titolare sia nella doppia sfida di Catanzaro (coppa e campionato) che contro la Turris. Per caratteristiche tecniche e fisiche appare il favorito numero uno per sostituire l’ex Monopoli, tuttavia permangono alcune incognite legate principalmente alla tenuta fisica ancora precaria. Nella gara contro le Vespe ad esempio non è stato chiamato in causa per via dello stato di forma non ottimale, tuttavia se durante la settimana dovesse fornire adeguate garanzie con molta probabilità partirà da titolare nella trasferta di Francavilla Fontana.

In alternativa il tecnico di Massa si affiderà a Ropolo. Il ventottenne ex Pontedera, rossazzurro da un mese, è un calciatore estremamente duttile, dato che in carriera ha giostrato sia come terzino mancino che come centrale. E’ un giocatore che spinge meno sulla fascia, più “bloccato” per caratteristiche e in grado di focalizzarsi principalmente sulla fase difensiva. Le soluzioni per sopperire all’assenza di Pinto – che finora ha deluso le attese in questo campionato – ci sono e spetterà solamente a Baldini scegliere il meglio possibile per la squadra in vista di una trasferta non priva d’insidie.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***