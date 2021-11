AVV. MAGLIONE: “Catania, non credo ad un nuovo caso Trapani”

L’avvocato Francesco Maglione, ex dirigente dell’Avellino, ha parlato in merito al caso Catania ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le dichiarazioni riprese da tuttoavellino.it: “Il Catania? Non penso che ci possa essere il timore di un nuovo Trapani. Ci potrebbe essere anche la decisione del fallimento della società ma questo non eviterebbe la decisione da parte del curatore fallimentare di poter far chiudere il campionato al Catania. Chiaro che, oggi come oggi, fallire e ripartire dalla D, è solo una stagione di inferno per poi tornare dopo un anno all’attuale categoria. Credo che anche le norme post Covid abbiano fatto sì che il Catania si sia potuto iscrivere ai campionati come lo scorso e l’attuale”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***