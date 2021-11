CALCIO IN PROVINCIA: Giarre ancora in difficoltà, amarezza Paternò. L’Atletico Catania ne prende 9 dall’Igea. Cinquina Motta

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In D, sul neutro di Aci Sant’Antonio, Savanarola, Ortolini, Piccioni e Tumminello consentono all’Acireale di piegare le resistenze del San Luca, a cui non basta la doppietta di Bruzzaniti (4-2). Cade il Giarre sul campo della Sancataldese per effetto del gol siglato da Manno appena 70 secondi dopo il fischio d’inizio. Giarresi che, dunque, continuano ad annaspare nei bassifondi della classifica perdendo uno scontro diretto. Un Biancavilla coriaceo ferma il Trapani sul pari. 2-2 il risultato finale: padroni di casa che ribaltano il risultato con De Felice e Bonfiglio dopo l’immediato vantaggio del Biancavilla siglato da Rabbeni, ma al 66′ Guerci fissa il definitivo pareggio. Ospiti rimasti in dieci per la doppia ammonizione di Governali nel finale. Amarezza in casa Paternò per il tonfo interno con il Lamezia: la doppietta di Umbaca (gol entrambi nella ripresa) stende i paternesi nel giorno del compleanno del Presidente Mazzamuto che, ovviamente, avrebbe voluto festeggiare in maniera diversa.

In Eccellenza girone B si diverte l’Igea che travolge l’Atletico Catania con un 9-0. La capolista dilaga già nei primi 45′ grazie alle doppiette di La Spada e Pavisich. A segno anche Doda, De Gaetano, Gianni De Marco, Carrello e Bucolo. Primo successo in campionato per il Viagrande, decisivo il gol dell’ex di Aleo. Nel recupero Carbonaro fallisce la rete che sarebbe valsa il pari dell’Acicatena.

In Promozione girone C va alla grande il Motta che rifila una cinquina al Don Bosco sul campo di Aidone: Palazzolo, Sinatra, Inserra, Coniglio e Sottile entrano nel tabellino dei marcatori, Charty rende un pò meno pesante il passivo per i padroni di casa. Al Real Aci basta De Carlo per avere ragione della Leonfortese ad Aci Catena. Belpasso e Gymnica Scordia corsari fuori casa, rispettivamente al cospetto di Armerina e Atletico Nissa per 2-1. Cristofaro e Di Perna rispondono al momentaneo vantaggio dell’Armerina, mentre Cuturi regala a pochi minuti dal 90′ la vittoria al Belpasso, dopo che in precedenza Firingeli aveva pareggiato i conti e, prima ancora, Sciacca aveva permesso alla formazione di D’Antone di sbloccare il risultato. Spitaleri regala un successo di misura all’Atletico 1994 contro il San Gregorio. Decisivo per il Misterbianco, invece, il gol di Fisichella al 71′: Nicolosi nelle battute iniziali aveva permesso al Misterbianco di portarsi in vantaggio, alla mezz’ora pareggio del Lavinaio con Siciliano. Poi, appunto, la realizzazione di Fisichella, in campo per l’intera durata dell’incontro.

Nel girone D acuti esterni per Sporting Eubea e Mazzarrone. I primi hanno travolto per 5-0 il malcapitato Scicli. Marcatori Lo Presti, Camuti (doppietta), Maraffino e Peri. I secondi, invece, hanno battuto il Canicattini per 4-1 in virtù delle marcature di Provenzano, Puglisi (doppietta) e Bonaccorsi. Al 66′ l’unico gol del Canicattini a firma di Pandolfo.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 29 Lamezia Terme 25 Cavese 24 Acireale 22 Aversa 21 Santa Maria Cilento 20 Paternò 19 Cittanova 18 S. Agata 17 Licata 16 Portici 14 Trapani 13 San Luca 13 Rende 11 FC Messina 8 Castrovillari 7 Biancavilla 6 Sancataldese 6 Giarre 5 Troina (-6) 2

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Igea 20 Carlentini 19 Ragusa 18 Jonica 18 Nebros 16 Taormina 14 Aci Catena 12 Leonzio 11 Città Di Siracusa 9 Virtus Ispica (-1) 9 Real Siracusa Belvedere 8 Palazzolo 8 Santa Croce 6 Viagrande 4 Atletico Catania -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Motta 22 Real Aci 20 Atletico 1994 18 Leonfortese 16 Belpasso 14 Atletico Nissa 10 Gymnica Scordia 9 San Gregorio 9 Calatabiano 8 Misterbianco 7 Armerina 7 Don Bosco 7 Lavinaio 4 Ciclope Bronte 2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Gela 22 Mazzarrone 17 Comiso 17 Modica 16 Priolo Gargallo 14 Frigintini 12 Canicattini 10 Sporting Eubea 9 Pro Ragusa 9 Vittoria 8 Megara 7 Avola 6 Scicli 4 RG 4

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***