CALCIO SICILIANO: anche il Palermo attende novità dal Tribunale di Catania e tratta con gli inglesi

Mentre il Catania discute con investitori inglesi (non solo) e attende novità in merito alla richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla curatela della Calcio Catania Servizi, il Palermo tratta con un fondo inglese e aspetta il Tribunale etneo in merito alla richiesta di sequestro conservativo dei beni presentata dall’ex vice Presidente rosanero Tony Di Piazza. Il numero uno del Palermo Dario Mirri, come riportato su Repubblica, fa il punto della situazione in casa rosanero: “L’interlocuzione con i rappresentanti del fondo prosegue, ma per andare avanti si aspetta il pronunciamento del tribunale sulla richiesta di sequestro conservativo dei beni presentata da Tony Di Piazza. La vicenda relativa alle quote della società rappresenta il vero spartiacque per il futuro del club rosanero. La banca d’affari Lazard sta continuando a tenere i rapporti con il fondo con sede a Londra interessato al Palermo, ma è evidente che un investitore vuole vederci chiaro prima di chiudere la trattativa e tutto dipenderà dalla sentenza che verrà emessa a Catania”.

