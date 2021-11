CAMPOBASSO: i convocati in vista del Catania

L’allenatore del Campobasso Mirko Cudini ha diramato la lista dei rossoblu convocati per il confronto col Catania, in programma sabato pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 15:00 allo stadio “Nuovo Romagnoli”.

Assente il difensore Menna. Per il resto, tutti disponibili compresi gli ex attaccanti rossazzurri Emmausso, Liguori e Rossetti. Riportiamo di seguito l’elenco delle convocazioni in casa Campobasso, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Raccichini, Zammarion, Coco

DIFENSORI – Dalmazzi, Vanzan, Magri, Sbardella, Fabriani, Pace, Martino

CENTROCAMPISTI – Bontà, Candellori, Persia, Tenkorang, Ladu, Nacci, Giunta

ATTACCANTI – Rossetti, Vitali, Liguori, Emmausso, Di Francesco, Parigi, De Biase

===>>> I convocati del Catania a Campobasso

