CATANIA-VIBONESE: probabili formazioni, Baldini pensa ad un parziale turn-over

Le probabili formazioni di Catania-Vibonese, gara di recupero della 12ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma stasera allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 20:30.

In vista del match odierno Francesco Baldini deve fare i conti con alcune defezioni importanti. Luca Moro, principale terminale offensivo della squadra con 13 reti, è impegnato con la Nazionale Under 20. Pinto, Piccolo e Frisenna sono ancora indisponibili, Stancampiano e Zanchi out per squalifica. Nel probabile 4-3-3 di partenza, davanti al portiere Sala agirebbero Calapai, Claiton, Monteagudo e Ropolo (ma c’è anche la soluzione Albertini), con Provenzano che potrebbe prendere il posto di uno tra Rosaia, Maldonado e Greco a centrocampo (Cataldi e Izco principali alternative), Russotto, Sipos e Russini in avanti.

Paolo Grillo è l’unico calciatore indisponibile tra le fila calabresi per la trasferta etnea. Mister Gaetano D’Agostino potrebbe disporre in campo la sua squadra con il 3-5-2. Davanti a Mengoni agirebbe il terzetto difensivo composto da Risaliti, Vergara e Mahrous con Ciotti (Senesi), Cattaneo, Basso, Gelonese (Tumbarello) e Mauceri a centrocampo e il tandem Sorrentino-Spina (o Golfo) di punta.

La direzione di gara è affidata al signor Luigi Carella della sezione AIA di Bari, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini di Prato e Giorgio Ravera di Lodi e dal IV ufficiale Davide Galiffi di Alghero. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

