SERIE C: 13/a giornata, ecco le partite in programma

Sabato e domenica, squadre del girone C di Serie C in campo per la 13/a giornata. Bari galvanizzato dal successo ottenuto nello scontro diretto col Catanzaro e di scena sull’insidioso campo di Castellammare di Stabia. La Vibonese proverà ad incamerare importanti punti salvezza sfidando un Monopoli a caccia di conferme. Esame Campobasso per il Catania che, dopo avere osservato un turno di sosta, è alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo in terra molisana. L’Avellino, reduce dal contestatissimo pari in extremis a Palermo, torna a giocare tra le mura amiche ospitando il Taranto.

Palermo all’inseguimento dei tre punti in quel di Andria. Monterosi che attraversa un momento negativo sotto il profilo dei risultati e proverà a rialzare la testa al cospetto della Turris. Per dimenticare Bari, servirà una vittoria al Catanzaro riprendendo la marcia giusta contro l’ACR Messina. Il tecnico della Paganese Grassadonia torna allo “Zaccheria” da ex Foggia per affrontare i rossoneri di Zeman. Derby lucano tra Potenza e Picerno, mentre la Virtus Francavilla tenterà di riscattare il ko di Pagani affrontando in casa il Latina.

06.11. 14:30 Juve Stabia – Bari

06.11. 14:30 Vibonese – Monopoli

06.11. 15:00 Campobasso – Catania

06.11. 17:30 Avellino – Taranto

07.11. 14:30 Fidelis Andria – Palermo

07.11. 14:30 Monterosi Tuscia – Turris

07.11. 17:30 Catanzaro – ACR Messina

07.11. 17:30 Foggia – Paganese

07.11. 17:30 Potenza – Picerno

07.11. 17:30 Virtus Francavilla – Latina

