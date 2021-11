EX ROSSAZZURRI – Mutti: “Sicilia seconda casa, vedremo se tornerò ad allenare”

Ha militato tra le fila del Catania nella stagione 1976-77, allenando Palermo e Messina. Dopo una lunga carriera, dal 2016 Bortolo Mutti non allena, ma non esclude la possibilità di tornare nel mondo del calcio: “Il calcio mi manca, specialmente per l’adrenalina e tutte le arrabbiature che mi provocava – spiega ai microfoni di mediagol.it – Situazioni che ti danno spogliatoio, campo e tifosi e che nel quotidiano ti stimolano e ti motivano, mancano molto queste sensazioni. Vedremo se tornerò in sella, nella vita non si sa mai. La Sicilia è la mia seconda casa, ho fatto tre anni a Messina e uno a Catania oltre ai due di Palermo. Gran parte della mia vita professionale l’ho passata in Sicilia, con ottimi ricordi. Saluto davvero con grandissimo affetto i tifosi delle squadre isolane, perché ho un ottimo ricordo di loro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***