CATANIA-POTENZA: designato l’arbitro Ricci, i precedenti con le due squadre

Sono stati designati gli arbitri per la 16/a giornata di Serie C. Sarà Marco Ricci di Firenze a dirigere l’incontro Catania-Programma, in programma sabato allo stadio “Angelo Massimino”, coadiuvato dagli assistenti Stefano Lenza (Firenze) e Giacomo Pompei Poentini (Pesaro). Quarto ufficiale di gara Domenico Leone (Barletta).

Il sig. Ricci ha diretto finora una gara del Catania, la sconfitta per 2-0 riportata in C contro il Catanzaro allo stadio “Ceravolo” il 18 aprile 2021: reti di Di Massimo e Baldassin. Sono invece tre i precedenti con il Potenza per il “fischietto” della sezione fiorentina: Gravina 1-1 Potenza (Serie D 2016/17), Teramo 0-1 Potenza (Serie C 2019/20) e Virtus Francavilla 2-1 Potenza (Serie C 2020/21).

