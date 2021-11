SERIE C: classifica marcatori nazionale, Moro torna solitario in vetta

E’ andata recentemente in archivio la quindicesima giornata di C. Dando uno sguardo alla classifica marcatori dei tre gironi del torneo di terza serie, notiamo come Moro – dopo avere saltato gli impegni di campionato con Vibonese e Foggia – sia tornato ad essere il giocatore in assoluto più prolifico salendo a quota 14 centri in campionato grazie al rigore trasformato contro il Taranto.

Secondo gradino del podio per Francesco Galuppini, staccato di un gol dal calciatore rossazzurro, mentre al terzo posto troviamo Simone Magnaghi. L’attaccante ora in forza al Catania è anche quello che vanta la migliore media realizzativa con 1.16 realizzazioni a partita contro lo 0.86 di Galuppini e lo 0.73 di Magnaghi. Questi i principali marcatori del momento in Serie C:

Moro (Catania) 14 reti Galuppini (Renate) 13 reti Magnaghi (Pontedera) 11 reti Giannone (Turris) 9 reti Manconi (Albinoleffe; Ferrante (Foggia); Starita (Monopoli) 8 reti

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***