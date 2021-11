ITALIA UNDER 20: convocato Moro per le gare dell’11 e 15 novembre

L’attaccante del Catania Luca Moro tra i convocati della Nazionale Under 20 in campo per il Torneo 8 Nazioni. Dopo il pareggio contro il Portogallo (1-1) a Frosinone il mese scorso, Alberto Bollini ha convocato 25 giocatori per affrontare il doppio impegno con la Repubblica Ceca e la Romania. La prima partita si giocherà giovedì 11 novembre (14.40) allo Stadio “Tonino Benelli” di Pesaro; la seconda, lunedì 15 novembre (14.00), allo Stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo. Ambedue le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

L’Italia ha finora giocato tre partite: il bilancio è di una vittoria (2-0, in Polonia) e due pareggi (1-1, a Chesterfield con l’Inghilterra; 1-1, con il Portogallo a Frosinone). Nella classifica del Torneo 8 Nazioni gli azzurrini condividono, avendo una gara in meno, la quarta posizione con la Polonia.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri – Ludovico Gelmi (Feralpi Salò), Samuel Pizzignacco (Vicenza), Giovanni Garofani (Juventus).

Difensori – Tommaso Barbieri (Juventus), Edoardo Pierozzi (Alessandria), Nicolò Armini (Piacenza), Andrea Papetti (Brescia), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Diego Stramaccioni (Juventus), Federico Bonini (Gubbio).

Centrocampisti – Edoardo Bove (Roma), Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Alessandro Cortinovis (Reggina), Franco Daryl Tongya Heubang (Olympique Marsiglia), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria).

Attaccanti – Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Gianmarco Cangiano (Bologna), Giuseppe Di Serio (Benevento), Nikola Sekulov (Juventus), Daniel Maldini (Milan), Luca Moro (Catania), Edoardo Vergani (Salernitana).

