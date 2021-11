LA SICILIA – Bucolo: “Catania, tieniti stretto Baldini. Sabato sarà una bella sfida”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Così il centrocampista catanese Rosario Bucolo, doppio ex di Catania-Potenza attualmente in forza al Mantova, al quotidiano locale: “Baldini sta tenendo su la baracca, è lui la realtà del Catania di oggi. Una persona che la città deve tenersi stretta comunque vadano le cose all’esterno del rettangolo di gioco. Sta gestendo al massimo l’organico. Il Potenza? Squadra che ha giocatori di valore come Coccia, Gigli, Sepe. Sono andato via lasciando ottimi ricordi. Il Presidente ha grande stima di me, nessuno si spiega perchè non sono stato confermato. I ricordi di Catania sono invece legati al sogno realizzato di dare tutto per la maglia della mia città, saltando sotto la curva da giocatore laddove da piccolo facevo il raccattapalle. Sabato sarà una bella sfida con il Catania che giocherà per vincere. Mi piace lo spirito battagliero dei rossazzurri, il gruppo se ne infischia dei problemi ed è il giusto atteggiamento. Da tifoso forza Catania ma grande rispetto pure per il Potenza”.

