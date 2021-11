LA SICILIA – Under 20, Moro: i complimenti di Bollini, Beccalossi e Ujfalusi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano La Sicilia evidenzia le parole d’elogio nei confronti di Luca Moro, autore dell’unico gol realizzato dall’Italia Under 20 contro la Repubblica Ceca, in occasione del Torneo Otto Nazioni. Il C.T. Alberto Bollini ha visto impegno e la realizzazione di “un bel gol” da parte del calciatore attualmente in forza al Catania ma di proprietà del Padova. Evaristo Beccalossi, capo delegazione dell’Under 20, ha invece commentato: “All’esordio ha fatto subito centro ed è stato un bel gol. Nelle nazionali siamo alla ricerca di giovani attaccanti che agiscano da prime punte. Moro ha margini di crescita interessanti”. Anche Thomas Ujfalusi, ex difensore della Fiorentina e componente dello staff della Repubblica Ceca, ha tessuto le lodi di Moro: “Ha movimenti da vero centravanti”.

