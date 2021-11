RUSSINI: “Catania, avanti senza paura di nessuno”

La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Simone Russini – che sale a quota quattro gol in campionato – in aggiunta a quelle rilasciate nel post gara di Catania-Vibonese: “Non importa chi segna, mi interessa che venga valorizzato il lavoro della squadra che porta avanti tutti i giorni in allenamento. Arriverà la penalizzazione? Non guardiamo la classifica, quel che ci siamo detti nello spogliatoio è di andare avanti senza pensieri negativi, tentando di offrire il meglio possibile per disputare il miglior campionato della nostra carriera. Faremo il possibile per aggiungere punti a quelli che già abbiamo, i tre contro la Vibonese sono fondamentali, anche se arrivati al termine di una prestazione non eccellente. Abbiamo rischiato di prendere gol, siamo rimasti in piedi con l’impegno corale di un Catania che non ha paura di nessuno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***