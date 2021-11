SITUAZIONE DISCIPLINARE: anche due diffidati e in tre a rischio diffida

In vista del confronto interno con il Foggia, come già riportato si registrano nuove squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai danni del Catania: Claiton e Russotto, fermati rispettivamente per un turno e due turni. Ancora una giornata di squalifica anche per Zanchi, mentre rientra Stancampiano, espulso a Campobasso. Da sottolineare l’ingresso in diffida di Monteagudo e Biondi che, quindi, saranno sanzionati con la squalifica al prossimo cartellino giallo. Alla successiva ammonizione, inoltre, Pinto, Sala e Maldonado entreranno in regime di diffida.

