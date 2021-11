TARANTO-CATANIA: probabili formazioni, Baldini ritrova Greco a centrocampo

Ipotesi di formazione per il match Taranto-Catania, valevole per la 15ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “Erasmo Iacovone” con fischio d’inizio alle 14:30.

Giuseppe Laterza deve fare i conti con le assenze dei difensori Riccardi e Benassai per squalifica, nonché di Loliva, Guastamacchia, Diaby e Saraniti per problemi fisici. Nel probabile 4-2-3-1 iniziale davanti a Chiorra agirebbero i difensori Tomassini, Zullo, Granata e Ferrara, con Bellocq ad affiancare capitan Marsili in mezzo e Pacilli, Civilleri e Santarpia a supportare l’unica punta Giuseppe Giovinco. Potrebbe però anche giocare Italeng centravanti con Giovinco e Falcone alle spalle.

Francesco Baldini ritrova Claiton e Zanchi dopo la squalifica e l’attaccante Moro rientrato dagli impegni con la Nazionale Under 20. Recuperati Greco e Frisenna, out per squalifica Russotto al pari degli acciaccati Pinto, Piccolo e Bianco. Nel 4-3-3 di partenza davanti a Sala agirebbero Calapai (o Albertini), Claiton, Monteagudo e Zanchi, con Rosaia, Maldonado e Greco (Provenzano e Izco alternative) collocati in mediana e Ceccarelli, Moro e Russini in avanti.

La direzione di gara è affidata al signor Federico Longo della sezione AIA di Paola, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Federico Pragliola di Terni e Francesco Ciancaglini di Vasto dal IV ufficiale Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

