VERSO CAMPOBASSO-CATANIA: tornano gli ultras molisani allo stadio

E’ previsto per sabato pomeriggio, in occasione di Campobasso-Catania, il rientro degli ultras della Curva Nord Campobasso allo stadio “Nuovo Romagnoli”. Il cuore pulsante del tifo rossoblu manca nell’impianto sportivo molisano da quasi due anni, precisamente dal match vinto in Serie D per 4-0 contro l’Agnonese (4-0) in data 1 marzo 2020. Poi la pandemia ha stoppato tutto e gli ultras nella passata stagione hanno deciso di non entrare. La stessa linea era stata adottata in questa parte di stagione, prima della decisione di tornare a in Curva in vista del Catania.

