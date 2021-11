VERSO CATANIA-POTENZA: lucani con un’età media inferiore e più stranieri rispetto agli etnei

Confrontando l’età media degli organici delle due squadre, ci accorgiamo come la rosa del Potenza sia complessivamente più giovane rispetto a quella del Catania: 25.4 contro 26.9 in questo senso, con i rossazzurri che si collocano al quarto posto per età media nel girone C – alle spalle di Picerno, Catanzaro e Bari – ma con poca esperienza in alcuni settori specifici del campo (vedi Monteagudo ed Ercolani in difesa, oppure le punte Moro, Sipos e Russo rispettivamente di 20, 21 e 17 anni). Dando uno sguardo anche al numero di stranieri presenti nelle squadre di Catania e Potenza, notiamo inoltre che si fanno preferire i rossoblu con 7 unità rispetto ai 5 rossazzurri. In questo senso etnei e lucani occupano rispettivamente il terzo e secondo gradino del podio nel raggruppamento meridionale, alle spalle dell’ACR Messina che comanda con 10 stranieri.

