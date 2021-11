VERSO CATANIA-VIBONESE: difesa, ritorno da titolare per Ropolo?

In considerazione della sicura assenza per squalifica di Zanchi, con ogni probabilità toccherà a Ropolo sostituire il terzino romano visto che Pinto non è ancora pronto. A meno che Baldini non decida di adattare Albertini sulla corsia di sinistra, ma non sembra la soluzione migliore. Più realistico il ballottaggio con Calapai sulla destra. L’ex Francavilla sta bene, nell’ambito di un turnover necessario – considerato l’altro confronto casalingo ravvicinato con il Foggia – potrebbe giocare dall’inizio mercoledì. Vedremo. Al centro della difesa invece dovrebbe esserci spazio ancora una volta per la coppia formata da Claiton e Monteagudo, con Ercolani prima alternativa. Sala confermato a difesa dei pali, out Stancampiano.

