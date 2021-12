ASS. PARISI: “Pre Derby è stato bel momento. Massimino, riqualificheremo il manto erboso ma anche altre parti dello stadio”

L’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi, intervenuto nel corso della trasmissione Solo Calcio, su Telejonica, torna sul Pre Derby del cuore disputato a Palermo e la questione legata alle condizioni non ottimali del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”:

“E’ stata una bella iniziativa organizzata da Roy Paci e Ismaele La Vardera mettendo insieme le due città con tanti campioni in campo, soprattutto campioni che hanno fatto grandi le squadre di Catania e Palermo in Serie A. Hanno partecipato anche tanti artisti, come Ficarra e Picone. E’ stato veramente un bel momento. Anch’io ho giocato, ovviamente sono uscito dal rettangolo verde con le ossa rotte ma ha vinto il Catania, così come si è imposto nella partita vera giocata domenica, ahimè senza tifosi del Palermo. Dico ahimè perchè sarebbe stato certamente uno scenario diverso ma pazienza, purtroppo ci sono delle situazioni difficili da gestire e lo capisco anche”.

“25mila euro raccolti per la città dell’Elefante? L’iniziativa in realtà era già partita quando Ismaele La Vardera ha portato a Catania alcuni giocatori del Palermo per aiutare la città in un momento difficile legato all’alluvione. Si è palesata questa possibilità di riqualificare la pescheria che di solito è il primo punto colpito dalle alluvioni. Queste risorse raccolte saranno utilizzate per il restyling della pescheria. Sarà aggiunta anche un’ulteriore risorsa per restaurare quello che rappresenta un luogo storico della nostra città”.

“Le condizioni del manto erboso del ‘Massimino’? Com’è noto la manutenzione del campo spetta al Catania, che devo dire sta facendo di tutto per metterlo in ordine. Ovviamente parliamo di un campo che necessita di una manutenzione straordinaria, in tal senso l’amministazione sta lavorando per immaginare una totale riqualificazione del campo misto erba sintetica e naturale. Speriamo intanto di riuscire a portare a termine il campionato nel miglior modo possibile. La certezza è quella di vedere riqualificato il manto ma anche altre parti dello stadio, ci siamo quasi”.

