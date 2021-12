RACITI (all. Messina): “C’è amarezza, avremmo meritato la vittoria. Due punti persi ma prestazione importante”

L’allenatore del Messina Ezio Raciti analizza nel post-gara la prestazione offerta dalla sua squadra contro il Catania: “Il rammarico c’è perchè la partita sembrava ormai indirizzata nel canale giusto. Ma ci sta contro una squadra importante che ha tentato fino alla fine di fare il risultato pieno. Abbiamo perso due punti ma nessuno può togliere la prestazione d’orgoglio fatta dai ragazzi, che hanno tenuto alta l’attenzione e sono stati perfetti tatticamente. Nei primi 20 minuti erano bloccati, avevano paura di giocare, tutto quello che si portavano dietro dalle gare precedenti li rendeva timorosi. Poi hanno preso fiducia e capito che si doveva giocare la palla correndo anche qualche rischio. Lo abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma anche nel secondo non ricordo grandi parate del nostro portiere. Abbiamo preso gol in situazioni che avremmo potuto gestire meglio ma sono contento perchè i ragazzi sul piano nervoso hanno dato una risposta, si comincia a intravedere qualcosa. Prima della partita qualcuno temeva che le cose potessero andare male. Io mi sono incazzato un pò dicendo che avremmo dovuto pensare positivo, e in campo devo ammettere che hanno risposto nel modo migliore. Francamente sono un pò amareggiato solo ed esclusivamente perchè non possono gioire come avrebbero voluto e meritato per una vittoria importante. Mancheranno i due punti ma dalla prestazione si può costruire qualcosa”.

