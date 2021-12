BIONDI: grande protagonista nel derby, adesso serve continuità

Tra i protagonisti indiscussi del derba figura anche Kevin Biondi. Contro il Palermo il duttile classe ’99, schierato a sorpresa dal primo minuto, ha disputato la migliore gara della stagione, interpretando ottimamente il ruolo di attaccante esterno e riuscendo finalmente a fare la differenza grazie a i tanti spunti personali ed ai continui inserimenti lungo le corsie laterali. Attraverso la sua difesa della sfera l’Elefante ha ottenuto il calcio di rigore che ha sbloccato il parziale al 24′ e sempre grazie ad una sua giocata individuale gli etnei hanno sfiorato il raddoppio al minuto 42. Contro i “rosa” il canterano rossazzurro è ritornato quel calciatore decisivo e determinante ammirato due stagioni orsono sotto la guida di Cristiano Lucarelli, quando con 4 gol e 1 assist in 32 presenze complessive influenzò positivamente le sorti del Catania.

Purtroppo dopo l’exploit del campionato ’19/20 Biondi si è un po’ perso, non riuscendo più a dimostrare sul campo tutto il proprio potenziale ed accettando il trasferimento in cadetteria al Pordenone. Nonostante le 14 apparizioni in Serie B coi neroverdi (per un totale di 624′), sul gong finale del calciomercato estivo il numero dieci ha accettato di ritornare alle pendici dell’Etna (prestito secco). Prima di rinascere nel derby, il calciatore catanese non aveva lasciato il segno, incappando spesso, a prescindere dalla collocazione tattica e dal minutaggio, in prestazioni troppo anonime. L’unica rete stagionale (contro la Turris) è stata più che altro frutto della casualità, con il giocatore che si è ritrovato il pallone a pochi passi dalla linea di porta. Considerate le premesse, rivederlo in campo sin dall’inizio in una gara così delicata ed attesa è stata una grossa sorpresa, bravissimo mister Baldini a motivarlo e spronarlo in allenamento ed a concedergli la giusta fiducia in partita. Adesso l’esterno etneo avrà l’arduo compito di riconfermarsi ad alti livelli, accantonando definitivamente il periodaccio appena trascorso.

