VERSO MESSINA-CATANIA: quando Baldini piegò la resistenza messinese da difensore del Napoli

Nessun precedente da allenatore, ma quattro nelle vesti di calciatore per Francesco Baldini. In vista del derby di Messina, l’attuale guida tecnica del Catania ha vinto una sola volta contro la formazione peloritana. Risale al 19 gennaio 2003. Allora Baldini ricopriva il ruolo di difensore e scese in campo dal 1′ tra le fila del Napoli. Sedeva sulla panchina partenopea il compianto Franco Scoglio, ex tecnico del Messina che smise di allenare proprio in quella stagione. Vinse di misura il Napoli al “San Paolo” per effetto del gol siglato dal bomber Roberto Stellone al 17′. Successo sofferto ottenuto al cospetto di un Messina che vantava in organico la presenza di calciatori come Emanuele Calaiò e l’ex juventino Amauri. Entrambe le squadre conclusero il campionato di Serie B appena al di sopra della zona calda della classifica. Per il resto Baldini registrò col Messina due pareggi ed una sconfitta vestendo anche la casacca del Genoa. L’ultima volta che incontrò la squadra siciliana difendeva proprio i colori sociali del Genoa, pareggiando 2-2 al “Ferraris” in B.

