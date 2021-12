CADE IL CATANIA: un lampo di Sane nel primo tempo stende i rossazzurri

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Cade il Catania al “Francioni” di Latina. Dopo una buona partenza, gli etnei si sciolgono a seguito dell’eurogol di Sane realizzato a metà della prima frazione. L’Elefante è apparso confuso e privo di idee riuscendo poche volte a rendersi veramente pericoloso dopo la rete siglata dai padroni di casa (che sprecano il raddoppio).

Pronti via ed il Catania testa subito i riflessi di Cardinali con la velenosa conclusione dal limite di Russini sventata in corner dal portiere nerazzurro (2′). Poco dopo si rivela provvidenziale l’anticipo di un difensore avversario che impedisce allo stesso Russini di ribadire in rete il cross basso di Sipos (8′). Al 18′ grandissima occasione non sfruttata dall’Elefante sull’asse Sipos-Moro ma il numero 24 si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario. Nonostante la partita sia in totale controllo degli etnei, alla prima vera occasione i padroni di casa trovano il vantaggio: dal limite dell’area Sane stoppa la sfera e con una splendida volee mancina trova il secondo palo (28′). La rete dei padroni di casa tramortisce il Catania che sbanda pericolosamente al 32′ quando, con un’azione personale, Sane serve a centro area il liberissimo Carletti che tutto solo colpisce in pieno il portiere rossazzurro. Tre minuti più tardi lo stesso nove pontino prova senza successo, prima di testa e poi in girata, a raggiungere il bersaglio grosso ma il numero uno etneo si rivela attento ed efficace. Al minuto 38 ancora Carletti, stavolta da posizione defilata, calcia forte sul primo palo trovando però la respinta di Stancampiano. Nel finale (44′) si rivede in avanti il Catania ma la ciabattata di Russotto cestina l’azione di sfondamento tentata da Russini.

Ad inizio ripresa (51′) tenta la fortuna anche Giacomo Rosaia ma la sua botta dal limite non trova lo specchio della porta. Qualche istante dopo (55′) è invece bravissimo Stancampiano a deviare in corner la conclusione da fuori di Tessiore. Verso l’ora di gioco mister Baldni rimescola le carte grazie agli ingressi di Maldonado, Pinto e Piccolo che rilevano rispettivamente Rosaia, Ropolo e Sipos. Al 68′ il velleitario tiro di Greco dai trenta metri termina agevolmente tra le braccia di Cardinali. Passano pochi istanti (71′) ed il Latina sfiora il raddoppio con Giorgini che, di testa, spedisce fuori la sfera. Al 77′ Russotto, da solo a centro area, viene provvidenzialmente anticipato da un difensore avversario mentre sul fronte opposto l’azione di contropiede dei nerazzurri viene sprecata da Carletti con una conclusione che si perde abbondantemente a lato. Nel finale escono anche Russini e Claiton al posto di Biondi ed Albertini ma il risultato non cambia. Al termine dei cinque minuti di recupero concessi, l’Elefante si avvia al derby con una sconfitta sul groppone. Tanti i pensieri per mister Baldini che, dopo la trasferta laziale, dovrà ricompattare e rinfrancare i suoi per affrontare al meglio il Palermo.

