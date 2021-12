CATANIA 2-0 PALERMO (Video): gli highlights del derby vinto al “Massimino”

Il filmato di Eleven Sports (dal canale Youtube di “Sicra Press”) contenente le azioni salienti del match, valevole per la 18/a giornata del girone C di Serie C, vinto dal Catania contro il Palermo allo stadio “Angelo Massimino” con il risultato di 2-0.

Al 25′ il solito Moro porta in vantaggio i rossazzurri trasformando impeccabilmente un calcio di rigore. Nei minuti finali, lo stesso attaccante patavino trova ancora una volta la via della rete, trafiggendo la porta difesa da Pelagotti con una pregevole giocata. E’ il gol che mette la parola fine all’atteso derby di Sicilia.

