CATANIA-PALERMO: come cambia la storia del derby. I rossazzurri non vincevano da dieci anni

Per la seconda volta quest’anno, a distanza di nove mesi, il Catania ha ospitato il Palermo. I rosanero speravano di ripetere l’exploit di marzo, con la realizzazione di Santana che condannò gli etnei al ko, invece il Catania si è imposto per la 17/a volta tra le mura amiche grazie alla doppietta di Moro. Un successo che mancava dal 18 dicembre 2011. Finì 2-0 e con un gol per tempo anche in quel caso, ma si giocava in Serie A. Marcatori Lodi e Maxi Lopez. L’Elefante invece non segnava al “Massimino” contro il Palermo da 21 aprile 2013, quando furono le reti di Barrientos e Ilicic a definire l’1-1 finale. Si è trattato del settimo 2-0 della storia sotto il vulcano. 53 i gol siglati dal Catania alle pendici dell’Etna contro i 32 del Palermo, dagli anni ’30 ai giorni nostri. Sono invece 20 i pareggi complessivamente acquisiti. Rimane fermo a 7 il numero di affermazioni rosanero.

Prima del 2021, il derby di Sicilia non si giocava in terza serie a Catania da ben vent’anni. Il 4 marzo 2001, giorno del V anniversario dalla scomparsa del Cavaliere Massimino, il confronto si chiuse in parità. Al momentaneo vantaggio rosanero siglato da Bombardini nel primo tempo, il Catania replicò nella ripresa con Pasquale Apa su passaggio di Alessandro Ambrosi, ques’ultimo protagonista di un errore dal dischetto ad inizio match. Il Palermo scese in campo con le maglie d’allenamento su cui furono applicati i numeri con del nastro adesivo bianco, in quanto le mute da gioco furono trafugate a poche ore dal fischio d’inizio. Sulle panchine delle due squadre sedevano Vincenzo Guerini da una parte e Giuliano Sonzogni dall’altra.

