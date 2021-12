GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Bambini palermitani nel Settore Ospiti, impegno Catania e Palermo da antesignani”

Nota stampa Lega Pro

Cordialità, spettacolo, solidarietà ed impegni istituzionali hanno caratterizzato la due giorni siciliana del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, accompagnato dal vice presidente Luigi Ludovici. Oggi, al “Cibali-Massimino” di Catania, Ghirelli e gli organizzatori del “Derby del Cuore” hanno consegnato un maxi assegno simbolico con stampata la cifra raggiunta dalle donazioni, quella necessaria per la ristrutturazione della Pescheria di Catania colpita dalla recente alluvione.

Significativa la presenza sugli spalti dello stadio catanese, nel settore “ospiti”, di circa cento bambini palermitani che hanno esposto uno striscione con la scritta “Il tifo è un gioco da ragazzi”. “Il futuro del calcio è in iniziative come questa” dice il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “Penso che sempre più Club replicheranno gare benefiche come quella di ieri ed iniziative atte a portare bambini allo stadio come quella di oggi. Quei bambini, ospiti al “Massimino”, hanno assunto un valore simbolico, mostrando quelli che sono gli aspetti sani dello sport. L’impegno delle due società siciliane è stato da antesignani. Si deve riportare il pubblico negli stadi, fornendo segnali forti che superino ogni tipo di rivalità”, conclude il Presidente della Lega Pro Ghirelli.

