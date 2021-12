CATANIA SOCIAL – Da Monteagudo a Greco: “Derby si ricorda per tutta la via, la Sicilia si tinge dei colori più belli”

Ieri abbiamo riportato il pensiero di Kevin Biondi e Mariano Izco. Oggi diamo spazio alle altre reazioni rossazzurre via social dopo il vittorioso derby col Palermo. Riportiamo di seguito le parole di mister Francesco Baldini, Simone Russini, Giacomo Rosaia, Riccardo Cataldi, Luis Maldonado, Juan Monteagudo e Jean Freddi Greco:

BALDINI: “Una SQUADRA: un insieme di singoli speciali, UOMINI speciali. Che emozione ❤️💙“

RUSSINI: “Giornata storica ed indimenticabile❤️💙“

ROSAIA: “…i Sogni sono Desideri, bisogna Crederci e Lottare per Realizzarli… i Derby non si Giocano, si Vincono…”

CATALDI: “Catania e i Catanesi meritano queste gioie… LA SICILIA È ROSSOAZZURRA💙❤️🌋“

MALDONADO: “La Sicilia è rossoazzurra ❤️💙.. Estos partidos se ganan con los huevos carajo🐘❤️💙 (trad. Queste partite si vincono con le palle cazzo)”

MONTEAGUDO: “Si ricorda per tutta la vita! Partita di squadra perfetta, la Sicilia è nostra 💙❤️“

GRECO: “CATANIA-Palermo 2-0🔥 La Sicilia si tinge dei colori più belli, il derby è nostro❤️💙❤️💙❤️💙“

ALBERTINI: ““I derby non si giocano, ma si vincono” La Sicilia è 🔴🔵!!!”



