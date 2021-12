DI DONATO (all. Latina): “Il Catania ci ha fatto soffrire, ma vittoria voluta e meritata. Annullato Moro”

Legittima soddisfazione per il tecnico del Latina Daniele Di Donato, a seguito dell’1-0 inflitto al Catania:

“I due-tre contropiedi sprecati mi hanno fatto arrabbiare tanto perchè poi alla fine c’è sempre il rischio che arrivi la beffa. Grande gara ed è stato difficile contro una squadra forte nei singoli che nonostante le difficoltà sta facendo un buon campionato, ha giocatori di categoria superiore. Avevo detto che ci sarebbe stato da soffrire tanto ma siamo stati squadra, un gruppo coeso che ha voluto a tutti i costi portare a casa un’altra vittoria. Ho visto un Latina attento fino all’ultimo secondo conquistando una vittoria meritata che ci fa avvicinare al nostro obiettivo”.

“In casa siamo un rullo compressore, da big, vinciamo quasi sempre. In trasferta invece nonostante prestazioni positive non riusciamo a far punti. Dobbiamo cercare quell’equilibrio che ci permetta di fare il salto. Il Catania attaccava con tanti uomini. E’ un avversario che gioca a calcio, molto forte ed esperto nei singoli, davanti aveva il capocannoniere con la media di un gol a partita e non credo abbia mai tirato in porta, forse ha effettuato un solo tiro. Questo la dice lunga sulla bontà della nostra prestazione. All’inizio siamo andati in sofferenza sugli esterni, cercando subito la soluzione per uscire e piano piano siamo riusciti nell’intento. Abbiamo avuto la fortuna di siglare un gran gol con Sane, avremmo dovuto essere bravi a chiuderla però a questi ragazzi posso solo fare i complimenti perchè non è mai semplice vincere. Oggi tra mille sofferenze la vittoria l’hanno voluta e ottenuta”.

