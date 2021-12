LATINA-CATANIA: circa 150 tifosi etnei assistono alla settima sconfitta in campionato

Il Catania cade su uno dei campi più insidiosi del girone C di Serie C. Statistiche alla mano, infatti, il Latina vanta uno dei migliori rendimenti casalinghi del raggruppamento centro-meridionale. Niente da fare per i ragazzi di mister Baldini, comunque sostenuti per l’intera durata dell’incontro da 150 supporter rossazzurri assiepati nel Settore Ospiti tra cui una rappresentanza della tifoseria organizzata della Curva Nord etnea. Canti e cori a supporto della squadra anche dopo il triplice fischio dell’arbitro malgrado la comprensibile amarezza per un ko probabilmente inaspettato. I giocatori hanno ricambiato l’affetto applaudendo i tifosi che, però, adesso si attendono il risultato pieno nell’atteso match col Palermo al “Massimino”. Gara fondamentale trattandosi di un derby sentitissimo ma anche ai fini della classifica, soprattutto a seguito dalla recente penalizzazione in classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***