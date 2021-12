ESCLUSIVA – Stampa palermitana, Chifari: “Palermo concentratissimo a Catania, sarà un bel derby”

In vista del derby Catania-Palermo, il collega palermitano di TRM Roberto Chifari è intervenuto ai microfoni di Radio Antenna Uno nel corso della trasmissione Città Rossazzurra (appuntamento dal lunedì al venerdì ore 19/20), in collaborazione con TuttoCalcioCatania.com.

Come arriva il Palermo a questo derby?

“E’ stata una settimana importante perchè intanto il Palermo si è ripreso il secondo posto con la bella vittoria contro il Monopoli accorciando sul Bari e guarda a questa doppia sfida con Catania e Bari con rinnovato entusiasmo. Sono due gare difficilissime. Col Catania perchè è un derby, contro il Bari perchè occupa la vetta della classifica e questa gara potrebbe sancire l’avvicinamento del Palermo ai biancorossi, l’aggancio o magari il sorpasso”.

Quale giudizio hai ricavato finora sul campionato?

“Quest’anno il campionato mi sembra molto più equilibrato, non vedo una Ternana come poteva essere nella passata stagione. Ho visto giocare la Turris, il Monopoli, lo stesso Catania, tante squadre in questo scorcio di campionato e noto davvero un grande equilibrio. Inoltre diverse squadre giocano bene, soprattutto la Turris”.

Quale undici potrebbe scegliere Filippi a Catania?

“Il 3-5-2 è il modulo principale su cui Filippi ha continuato a lavorare in queste settimane. Parto dall’attacco perchè Brunori è l’attaccante in assoluto che dà maggiori garanzie. Ha giocato spesso con Fella, potrebbe entrare a gara in corso Silipo, assistman col Monopoli. Senza dimenticare che un altro giocatore che potrebbe subentrare è Soleri. Brunori e Fella, comunque, dovrebbero giocare dal 1′; in difesa Buttaro, Marconi e Perrotta mentre a centrocampo agirebbero Odjer, De Rose e Dall’Oglio. Anche Valente, andato a segno contro il Monopoli, dovrebbe essere confermato da Filippi. C’è qualche dubbio forse sulla corsia di destra dove potrebbe rientrare Accardi. Da valutare magari qualcha altra solzione ma sul modulo non ci sono dubbi”.

Potrebbe esserci il rischio che il Palermo, vista anche la difficile situazione societaria del Catania, possa snobbare in qualche modo il derby?

“Assolutamente no, il Palermo arriverà concentratissimo alla sfida. Il derby non ha un pronostico, può succedere di tutto. Ricordamo gli ultimi derby dell’anno scorso. Surreale quello dell’andata pareggiato con un solo panchinaro per il Palermo, al ritorno una vittoria quasi impossibile in dieci contro undici con un gol meraviglioso di Santana. Assisteremo ad una bellissima partita. Ripeto, che il Palermo possa snobbare il Catania è assolutamente da escludere, come non lo farà il Catania che metterà tutta la forza che ha in corpo per dimostrare di esserci e di ritagliarsi uno spazio importante. Mi aspetto un bel derby”.

Come vedi il Catania di Baldini?

“Baldini è un grandissimo allenatore e sta facendo qualcosa di incredibile. Lo avevo adocchiato già ai tempi di Trapani. Non è facile allenare ina una situazione così complessa. II Catania sta facendo tanto, al di là dei punti di penalizzazione è una squadra che ha avuto dei momenti di appannamento, presenta dei limiti ma Baldini sta facendo tantissimo. il campionato è lungo e prima di tutto deve sistemare la situazione societaria. Mi auguro lo farà perchè la moria del calcio siciliano è veramente terribile. Vedo anche quel che succede al FC Messina, il Trapani che cerca di risalire la china, il Palermo è ripartito due anni fa dalla D. Baldini sta facendo bene e bisogna dare fiducia a questo gruppo ed allenatore, poi a fine stagione si potranno fare i conti”.

A conclusione dell’intervento il collega rivolge un appello: “Sabato si gioca il pre derby di solidarietà organizzato da Roy Paci e Ismaele La Vardera, una sorta di derby del cuore che si giocherà alle 14.30 per raccogliere fondi per il mercato della pescheria di Catania. Lancio un appello perchè siamo rivali ed è bello così perchè il derby si gioca 11 contro 11 e sugli spalti ma siamo soprattuto siciliani. Quello che stiamo organizzando si riferisce all’alluvione che ha colpito la città di Catania e vuole essere un tendere la mano per avvicinare Palermo a Catania. Chi può vada al ‘Barbera’, o magari acquisti il biglietto anche senza andare allo stadio. Questo è il derby che vince”.

