EX ROSSAZZURRI: cresciuto nelle giovanili del Catania, ora Pannitteri jr sogna la Serie B

Era lo scorso mese di aprile quando l’ex bomber del Catania Ciccio Pannitteri, ai nostri microfoni, parlava in questi termini del figlio Orazio, esterno offensivo cresciuto nelle giovanili rossazzurre e che tanto bene sta facendo alla Fermana: “E’ un classe 1999 ed è stato otto anni nelle giovanili del Catania. Negli ultimi due con la Berretti di mister Pulvirenti giocava pochissimo, come Biondi. Dopo l’esperienza di Acireale e Locri, sperava almeno d’iniziare il ritiro con la prima squadra del Catania ma lo hanno lasciato libero. Il rammarico c’è perchè per i ragazzi catanesi giocare nel Catania è un onore. Ha tanti margini di crescita. Già l’anno scorso lo seguivano anche in categoria superiore”.

In questa stagione il ragazzo ha realizzato finora 4 gol ed un assist in 13 presenze nel girone B di Serie C. Il legale del calciatore Claudio Laganà, intervenuto su tuttoc.com, ha parlato del momento che sta attraversando: “Ottimo, un momento che si è meritato. Finalmente ha avuto la possibilità di giocare nel suo ruolo e con continuità, a Pesaro faceva il quinto mentre qui a Fermo viene schierato nel tridente. Ha dimostrato di essere un giocatore pronto ad esplodere negli anni ma mancava il contesto per poterlo fare. A Pesaro ha giocato pochissimo, il primo anno quando ha cominciato a giocare segnando due gol è arrivata la pandemia mentre lo scorso campionato non ha avuto grande spazio nonostante i due gol segnati. Ero sicuro che trovando la fiducia e la continuità poteva fare così bene. Può arrivare in Serie B, se mantiene questi numeri ha tutto per il salto di categoria. Non deve pensare a queste cose, devo continuare a testa bassa perché la sua forza è sempre stato il lavoro e la voglia di fare bene”.

