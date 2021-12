GIORGINI (Latina): “Catania? Match importante. Attenti a Moro. Non vedo l’ora di affrontare un avversario così forte”

Andrea Giorgini, 19enne difensore del Latina, ai microfoni de Il Messaggero di Latina rilascia alcune dichiarazioni in vista del confronto col Catania: “In casa abbiamo fatto spesso ottime prestazioni, in trasferta dobbiamo crescere. Ma è anche vero che ci sono avversari di valore, non facili da superare. Siamo giovani e miglioreremo, abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per giocarcela con tutti e raggiungere la salvezza. Latina-Catania? Ci attende un match importante, sappiamo bene quali sono le qualità degli etnei. E poi bisognerà fare grande attenzione a Moro, centravanti che si sta dimostrando di categoria superiore con i 16 gol messi a segno da inizio stagione. Non vedo l’ora di affrontare un avversario così forte”.

