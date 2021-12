EX ROSSAZZURRI – Reginaldo, il D.G. del Picerno: “Si parlava di pensione, invece è un grande punto di riferimento per la squadra”

Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, è intervenuto nel corso di una puntata speciale di Casa Picerno parlando di Reginaldo. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com: “Conosco il calciatore, i suoi trascorsi e chi lo gestisce. Il tutto è nato dalla volontà di portare in rosa un giocatore esperto. Nessuno credeva in lui e ho ricevuto tante critiche, si pensava fosse venuto qui a passare gli ultimi giorni della sua carriera, si è parlato di pensione, io non ho mai risposto alle critiche perché sono abituato a far parlare i fatti. Ha dimostrato il suo valore, ma non tanto sul campo quanto fuori dal campo. E’ un grande punto di riferimento nello spogliatoio, è la chioccia dei giovani ma anche dei più esperti, ha calcato campi importanti e sono a lui grato per quello che ci sta dando. Ha sposato questa causa e vorrebbe terminare la carriera qui. Ma tutti quanti sono giocatori importanti: dal più giovane fino a Dettori e Reginaldo, contribuiscono alla causa Picerno. Noi siamo fieri di averli nel nostro organico”.

