MERCATO – Stampa campana: “Turris su Russotto e Piccolo, la situazione”

“Nel mirino dei Corallini c’è anche Andrea Russotto. Attualmente al Catania, il fantasista offensivo potrebbe ritornare in Campania. Idea di mercato e nessun contatto finora portato avanti tra le parti in causa. Più difficile, invece, la pista che porta all’esperto Antonio Piccolo”. Così scrivono i colleghi di napolitoday.it, in merito all’accostamento di mercato della Turris nei confronti dei due attaccanti del Catania. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Di sicuro, anche qualora il Tribunale concedesse l’estensione dell’esercizio provvisorio al Catania, la società etnea dovrebbe assicurarsi di risparmiare sui costi di gestione garantendo continuità in attesa dell’avviamento della procedura competitiva. A quel punto sarà inevitabile cedere più di un elemento presente nella rosa di mister Francesco Baldini. Piccolo e Russotto, in questo senso, figurano tra i principali indiziati ma lo scenario è tutto da verificare. Intanto si attende la scadenza del 2 gennaio, termine entro il quale la Sigi dovrà sborsare 600mila euro.

