FALLIMENTO CATANIA: creditori pronti a muovere i passi successivi

Ore e giorni di attesa per capire se sarà possibile, quantomeno, salvare il titolo sportivo del Catania dopo averne decretato il fallimento societario. Determinante si riveleranno in questo senso i prossimi passi della Sigi, che dovrà convincere il Tribunale ad allungare la durata dell’esercizio provvisorio al fine di consentire anche l’avviamento della vendita competitiva. Intanto sono stati consegnati ai curatori il bilancio e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti. A proposito di creditori e terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, è stato assegnato il termine di un mese prima dell’adunanza dei creditori stessi per la trasmissione della domanda di insinuazione al passivo all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.

