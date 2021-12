MERCATO: Ceccarelli, c’è anche l’idea Juve Stabia

Secondo quanto si legge su campaniaingol.it, un altro club campano ha manifestato interesse per l’esterno offensivo attualmente in forza al Catania Tommaso Ceccarelli. In uscita dai rossazzurri, si era detto dell’Avellino chiaramente in pressing su Ceccarelli avendo formulato al giocatore scuola Lazio un contratto di durata triennale a cifre e condizioni importanti. Al momento proprio l’Avellino resta in vantaggio, ma attenzione alla Juve Stabia (sua ex squadra) che potrebbe muovere passi concreti nei prossimi giorni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***