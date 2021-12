GIOVANILI CATANIA: Under 15 e 17 sconfitte nel derby, la Primavera pareggia a Francavilla

Diamo uno sguardo ai risultati delle giovanili del Catania relativamente alla categoria Primavera e Under 15/17 Serie C maturati nel turno di recente disputato.

Per quanto concerne la Primavera, pari esterno a reti bianche contro la Virtus Francavilla. Catania sesto a quota 15 punti, alle spalle di Bari (16), Catanzaro (17), Paganese (19), Monopoli (22) e Palermo (26). L’allenatore rossazzurro Orazio Russo, ai microfoni del sito ufficiale osserva: “Avevamo preparato con grande attenzione questa partita, siamo partiti molto bene e nel primo tempo abbiamo creato tante situazioni pericolose, correndo un solo pericolo. Nella ripresa abbiamo continuato a correre, lottare e giocare: siamo andati vicini al gol, che purtroppo non è arrivato. La squadra fino all’ultimo minuto ha provato a vincere, anche rischiando qualcosa, ma avere la voglia d’imporre gioco e ritmo è un segnale positivo. È un momento in cui stiamo raccogliendo meno di ciò che meritiamo ma si cresce ugualmente anche in queste circostanze: la prestazione è stata buona, la reazione dopo gli ultimi risultati è stata apprezzabile. Dobbiamo continuare a lavorare con lo spirito giusto”.

Doppia sconfitta interna, invece, per le Under 17 e 15 rossazzurre rispettivamente sconfitte dal Palermo a Torre del Grifo con il risultato di 0-1 (Di Mitri) e 0-2 (Vaccaro, Regina). Giovani rossazzurri quarti classificati ed in cerca di riscatto immediato nel prossimo turno di campionato in quel di Taranto.

