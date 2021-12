VERSO LATINA-CATANIA: attacco, confermatissimo Moro. Con o senza Sipos?

Nodo da sciogliere in attacco per il Catania, quando si avvicina la trasferta di Latina. La conferma eventuale del 4-4-2 si tradurrebbe con la riproposizione in avanti di Moro (intoccabile) e Sipos, mentre gli esterni Ceccarelli e Russini (o Russotto) agirebbero in posizione più arretrata. Qualora invece mister Baldini dovesse rispolverare il tridente offensivo, l’attaccante croato partirebbe dalla panchina. In tutti i casi, a meno di sorprese, si registrerà l’utilizzo di Ceccarelli mentre Russotto prenderà il posto di Russini qualora quest’ultimo non fosse ancora pienamente recuperato. Biondi e Piccolo le principali alternative.

