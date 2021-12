LA SICILIA – Il futuro della storia rossazzurra resta legato all’approvazione di un piano industriale solido

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

A proposito dell’udienza prefallimentare in programma in Tribunale il 21 dicembre, si legge all’interno del quotidiano locale che si un tratta di un momento che potrebbe sancire una continuità aziendale della Sigi, adesso divisa in due tronconi (uno dei quali ha costituito una nuova società immettendo dei fondi), oppure azzerare tutto e decretare il fallimento del club. Fallimento che non sarebbe, però, dichiarato lo stesso giorno ma più avanti. Si attendono chiarimenti definitivi da parte dei gruppi interessati a sponsorizzare la società o affiancarla come soci, ma c’è soprattutto la voglia di capire se Sigi proseguirà nel suo intento di gestire la società. La continuità potrà comunque essere accordata in presenza di un piano industriale e di una ricapitalizzazione ufficiale e bisogna capire come le due entità in seno a Sigi – la Pol. Torre del Grifo e l’altra ala dei soci – si presenteranno dinanzi al Tribunale. Il futuro della storia del Catania resta legato all’approvazione di un piano industriale solido.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***