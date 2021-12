VERSO MESSINA-CATANIA: etnei galvanizzati, Baldini punta al bis

Da un derby… all’altro. Smaltita la sbornia post-vittoria sul Palermo il Catania si appresta ad affrontare il Messina nell’altro derby isolano di Serie C. Si chiude un girone d’andata che ha visto i rossazzurri stazionare a metà graduatoria alternando buone prestazioni ad altre meno positive. Gli etnei, galvanizzati dalla netta affermazione sul Palermo, non hanno raccolto punti nelle ultime due trasferte cedendo di misura a Taranto e Latina. Mister Baldini punta a ripetere l’ottima prestazione sciorinata domenica scorsa pur dovendo prestare cautela ad un avversario che proverà a rilanciarsi al termine di un girone d’andata stentato in termini di risultati.

Nelle ore che precedono la gara il trainer massese è chiamato a sciogliere alcuni dubbi inerente l’undici iniziale da opporre ai peloritani. Il difensore Monteagudo e l’attaccante Russini non saranno della partita causa squalifica. In difesa il dubbio principale riguarda l’impiego di Claiton, sostituito domenica scorsa all’intervallo per problemi fisici. A centrocampo potrebbe registrare la conferma dell’assetto anti-Palermo con Greco che scalpita, mentre in avanti Russotto sembra essere il principale candidato a sostituire Russini nel tridente offensivo. Per Baldini si tratterà del primo incrocio da allenatore con il Messina, squadra già affrontata da calciatore indossando le maglie di Napoli e Genoa.

Sulla panchina biancoscudata non siederà mister Capuano, il quale è stato sollevato dall’incarico dopo la batosta rimediata in quel di Torre del Greco. Al posto del tecnico potentino ci sarà una vecchia conoscenza del Catania: Ezio Raciti. Toccherà quindi all’ex allenatore delle giovanili rossazzurre, il quale ritrova una panchina tra i professionisti dopo l’esperienza siracusana della stagione 2018-19, guidare la formazione peloritana in un match che si preannuncia difficile alla luce della sofferta situazione ambientale e di classifica dei peloritani.

